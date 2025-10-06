(Reprodução/ YouTube O Popular)\nPedir um delivery nunca foi só sobre matar a fome. É sobre o conforto de chegar em casa e, com alguns cliques, ter o prato preferido à mesa. É sobre rotina, pressa, desejo e, cada vez mais, sobre tecnologia e oportunidade. Em Goiás, essa realidade ganhou um aliado de peso: o iFood.\nEm 2024, a plataforma movimentou R$ 2 bilhões em atividade econômica no Estado, o equivalente a 0,57% do PIB goiano, gerando mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. No cenário nacional, o impacto foi ainda mais expressivo: R$ 140 bilhões, ou 0,64% do PIB brasileiro, segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).\n“Ficamos muito felizes e orgulhosos por ver que conseguimos transformar o hábito dos brasileiros de pedir delivery”, conta Mairá Mendonça, head de marketing do iFood e goiana. “Podemos dizer que o iFood ensinou o brasileiro a pedir comida sem precisar ligar ou consultar o cardápio. Trouxemos facilidade e conveniência. Hoje, as pessoas dizem ‘vou pedir um iFood’. Isso é uma honra e uma alegria muito grande pra nós.”