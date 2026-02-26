(Fábio Lima)\nQuem olha para o futuro não precisa enxergar apenas mudanças, mas as oportunidades que elas guardam. É assim que o mercado publicitário brasileiro tem se transformado para continuar gerando conexões reais em um mundo com dinâmicas aceleradas e inteligências artificiais. No meio dessa efervescência, as mentes criativas giram a roda da economia com milhares de novos empregos e estímulo ao consumo, impactando diretamente diversos outros segmentos. Uma prova disso é que a indústria publicitária brasileira direcionou R$ 19,4 bilhões para compra de mídia no período de janeiro a setembro de 2025, segundo painel do Cenp-Meios.\nNão são apenas números, mas uma confirmação social de que a digitalização não é uma ameaça, mas um diferencial para aqueles que conseguem captar a verdadeira essência do ser humano e levá-la para dentro da publicidade. Segundo os dados apresentados, o crescimento de 9,07% em comparação com o ano anterior superou, inclusive, a inflação do período de 4,68%. A questão principal desse cenário é como os profissionais podem fugir de soluções instantâneas e conseguir, de fato, se destacar em um setor que tende apenas a crescer.