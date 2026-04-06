(Divulgação: FedEx)\nGoiânia passa a contar com um novo ponto especializado em logística internacional. Foi inaugurado recentemente o Envios Internacionais Express - Fedex Goiânia, um centro autorizado voltado para quem precisa realizar envios internacionais de documentos, mercadorias, medicamentos ou o que mais precisarem com agilidade e segurança.\nA chegada da unidade reforça a presença de uma das maiores transportadoras internacionais express do mundo na capital goiana. A FedEx, que atua globalmente conectando mais de 220 países e territórios, é reconhecida por sua eficiência logística e confiabilidade em frete internacional.\nO novo centro autorizado de envios FedEx em Goiânia surge com o objetivo de facilitar o acesso da população e empresas da região a serviços de envio para o exterior, eliminando burocracias e trazendo mais praticidade.