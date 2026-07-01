(Divulgação: Facunicamps)\nEm um cenário marcado pela expansão acelerada do ensino superior no Brasil, um centro universitário goiano tem chamado a atenção por um feito raro: manter-se, por 12 anos consecutivos, na liderança do principal ranking de qualidade acadêmica do país. Segundo o Índice Geral de Cursos (IGC), indicador calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o Centro Universitário Facunicamps permanece como a instituição privada mais bem avaliada de Goiás pelo décimo segundo ano seguido. No cenário nacional, a instituição figura entre as 20 melhores faculdades e centros universitários privados do Brasil.\nO IGC avalia um conjunto de fatores que vão além da sala de aula: o desempenho dos estudantes, a qualificação do corpo docente, a infraestrutura acadêmica, os programas de pós-graduação e os resultados institucionais ao longo dos anos, formando um retrato consistente da qualidade efetivamente entregue aos alunos.