(Fábio Lima)\no Relatório Sistema FIEG – 75 anos de História & Sustentabilidade destaca que as instituições integradas FIEG, SESI, SENAI e IEL atuam não apenas na defesa do setor produtivo, mas como agentes de mudança social, tecnológica e ambiental.\nNos últimos anos, os Serviços de Tecnologia e Inovação do SENAI Goiás triplicaram seu faturamento, alcançando R$ 17 milhões em 2024, impulsionados por investimentos em laboratórios e equipamentos de ponta. Entre as estruturas estratégicas criadas, destacam-se os Centros de Excelência em Energias Sustentáveis, Metrologia SENAI ZEISS e Farmacêutico, além do SENAI HUB, que conecta indústrias locais à rede nacional e a universidades e centros de pesquisa. O Habitat de Inovação em Alimentos, Bebidas e Cosméticos e o RESETGO (programa de disseminação de competências em inovação por diversas unidades do Estado) completam esse ecossistema de tecnologia e conhecimento que tem fortalecido o parque industrial goiano.