(Naira Batista)\nAs malas voltaram cheias de lembranças e o coração, de histórias para contar. Depois de dez dias intensos no Reino Unido, os 12 jovens do programa Aprendiz do Futuro retornaram a Goiânia com a sensação de que viveram algo muito maior do que uma simples viagem. O intercâmbio Caminhos da Ciência, promovido pela Demà Aprendiz, tecnologia social da Renapsi, e Goiás Social mostrou que a educação é capaz de abrir fronteiras e transformar vidas. Durante a imersão, os estudantes conheceram museus, pontos históricos e espaços de referência mundial, como a Universidade de Oxford, um dos locais mais emblemáticos da jornada.\nA experiência, segundo os organizadores, foi construída para unir conhecimento, cultura e prática, reforçando o protagonismo e as habilidades socioemocionais dos jovens. “Foi um intercâmbio de transformação. Foi muito rico em aprendizado, tanto educacional, cultural e histórico. Nós estamos voltando com a bagagem recheada de emoção, de amizades novas. Tenho certeza de que todos voltaram com um protagonismo fortalecido, preparados para enfrentar o mundo e alcançar tudo que desejarem”, destaca Aline Mariano, Gerente da Demà em Goiás.