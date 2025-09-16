(Wesley Costa)\nA FGR Incorporações lançou oficialmente, na noite da última terça-feira, 10, seu mais novo empreendimento de alto padrão, o Jardins Montreal. Em um evento realizado no Centro de Convenções da PUC Goiás, que reuniu centenas de profissionais do mercado imobiliário, a empresa apresentou o projeto, localizado na divisa entre Goiânia e Senador Canedo, que traz como principal inovação a venda simultânea de lotes e casas prontas. O encontro foi marcado pela palestra do campeão olímpico de vôlei Giba, que falou sobre superação e foco em resultados.\nAntes de mergulhar no evento de lançamento que agitou o mercado, é essencial entender o que torna o Jardins Montreal um projeto tão aguardado. Inspirado na moderna cidade canadense, o condomínio promete redefinir o "Jeito Jardins de Viver". Com isso em mente, O Popular e a FGR preparam um guia rápido: