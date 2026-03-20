(Fábio Lima)\nPara milhares de jovens brasileiros, o futuro ainda passa por uma escolha difícil: trabalhar ou estudar. Em muitos casos, conciliar os dois caminhos não é uma opção. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2024 mostram que a necessidade de trabalhar é o principal motivo que leva jovens a deixarem a escola. Entre pessoas de 14 a 29 anos que abandonaram os estudos, ou sequer chegaram a frequentá-los, 42% apontam o trabalho como prioridade inadiável. A educação, que poderia abrir novas possibilidades, acaba ficando em segundo plano, mas não deveria ser assim para os 3,6 milhões de jovens brasileiros que enfrentam essa realidade.\nÉ diante dessa realidade que iniciativas voltadas à inclusão produtiva ganham força. Em Goiás, o Programa Aprendiz do Futuro, desenvolvido pela parceria da Demà com o Governo de Goiás, por meio do Goiás Social, atua justamente para aproximar esses dois universos. A proposta é oferecer oportunidades que permitam ao jovem estudar e, ao mesmo tempo, dar os primeiros passos no mercado de trabalho. A iniciativa atende adolescentes e jovens de 14 a 17 anos, promovendo profissionalização, inclusão social e cidadania, além de atuar diretamente no combate à evasão escolar e ao desemprego. Desde 2021, o programa já beneficiou mais de 16 mil jovens em todo o estado e impactou mais de 80 mil pessoas de forma direta e indireta.