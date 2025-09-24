(Wesley Costa)\nUma noite de celebração para marcar uma trajetória de um quarto de século. No último dia 19 de setembro, o Sicoob Engecred transformou o CEL da OAB, em Goiânia, em um palco para comemorar seu Jubileu de Prata. O evento, exclusivo para cooperados, não foi apenas uma festa, mas a materialização de uma história de crescimento, credibilidade e, acima de tudo, cooperação. Ao som da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano e com um buffet premium, a cooperativa reuniu associados para celebrar as conquistas de seus primeiros 25 anos.\nMais do que os números expressivos que a posicionam entre as maiores do país, a celebração teve como foco os princípios que nortearam a instituição desde sua fundação. Para o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Engecred, André Rocha, o momento é de festejar a manutenção dos valores que deram origem ao sonho da cooperativa. "Esses 25 anos estão sendo muito bem comemorados, mas, mais do que comemorar nossos números, o que temos que celebrar é que, ao longo desses 25 anos, estamos mantendo os valores que nos fizeram sonhar com essa cooperativa e chegar até aqui, preservando a governança, a ética e fazendo justiça financeira com os nossos cooperados", afirma.