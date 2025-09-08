(André Costa)\nNa última quinta-feira, 4, a sede do Sistema OCB/GO recebeu mais uma edição do Laboratório de Leitura (LabLei). Cerca de 10 colaboradores participaram da imersão conduzida por Larissa Câmara, psicanalista e coordenadora autorizada do projeto, idealizadora de “Os Clássicos com Larissa”. A obra escolhida para o encontro foi o clássico Dom Casmurro, de Machado de Assis.\nO LabLei segue a metodologia criada pelo professor Dante Gallian (UNIFESP), estruturada em três etapas (histórias de leitura, itinerário de discussão e histórias de convivência) que estimulam não apenas a interpretação crítica, mas também a conexão afetiva e reflexiva com a obra. Essa abordagem amplia a leitura para além da análise literária, transformando-a em ferramenta de autoconhecimento, empatia e desenvolvimento humano.