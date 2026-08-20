(Divulgação: Consciente Construtora & Incorporadora)\nA forma de morar tem passado por transformações importantes nos últimos anos. Com a residência incorporando cada vez mais funções relacionadas a trabalho, bem-estar, lazer e convivência, flexibilidade e possibilidade de personalização ganham espaço entre os atributos dos novos projetos residenciais.\nEm meio a esse cenário, regiões consolidadas e estrategicamente localizadas seguem concentrando a demanda por produtos residenciais diferenciados. Bairros como o Setor Marista, que reúnem conveniência, mobilidade e infraestrutura, mantêm protagonismo no desenvolvimento de novos projetos voltados a um público cada vez mais exigente. Na região, a proximidade com o Clube dos Oficiais e com a pista de corrida da Avenida Ricardo Paranhos agrega ainda a relação com áreas verdes, lazer ao ar livre e prática esportiva.