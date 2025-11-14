Parque Industrial da Leinertex, em Aparecida de Goiânia (Divulgação/Leinertex)\nNo mundo corporativo, muito se fala sobre "propósito" e "experiência do cliente". No entanto, uma verdade cada vez mais evidente é que nenhuma empresa consegue entregar um sonho ao seu consumidor se não estiver, primeiro, realizando os sonhos de quem faz o negócio acontecer todos os dias. A tese de que o "cuidado de dentro para fora" é o pilar do sucesso encontra um exemplo claro na Leinertex, indústria de tintas goiana, e na história de seus colaboradores, como Gilberto José Pereira.\nGilberto, auxiliar operacional de logística há quase oito anos, é a prova viva de como o apoio empresarial pode transformar uma vida. "Devido eu ter um filho especial, ela [a Leinertex] me ajuda em todo o tratamento do meu filho", revela Gilberto. "Em compra de remédio, custeia consultas, exames." Essa filosofia de cuidado interno se reflete diretamente no propósito externo da marca, cujo slogan é "A cor do sonho realizado". Na Leinertex, a ideia de "colorir sonhos" começa com os próprios funcionários. Gilberto conta que a empresa possui programas que incentivam os colaboradores a realizarem seus próprios projetos, como o de reformar a casa. "A empresa dá todo o apoio necessário para que isso aconteça." Esse nível de amparo, que transcende as obrigações contratuais, é o que faz Gilberto definir o ambiente de trabalho de forma direta: "É uma família".