(Arinalva Borges)\nO asfalto brasileiro está cada vez mais colorido e seguro com a presença das mulheres, que se consolidam não apenas como condutoras, mas como verdadeiras agentes de transformação na mobilidade. Longe dos estereótipos, os números oficiais comprovam: as mulheres dirigem com mais cautela, cometem menos infrações e se envolvem em menos acidentes. "Para mim é liberdade, dirigir para mim é ter poder," define com entusiasmo Linda Bessa, corretora e cliente do Grupo Belcar, capturando o sentimento de milhares de brasileiras. "Uma mulher que dirige e dirige bem, ela vai aonde ela quiser sem limites."\nEssa sensação de autonomia e empoderamento é ampliada com a evolução tecnológica dos veículos. A influenciadora Thays Nogueira, também cliente Belcar, complementa: "Dirigir para mim é liberdade, é você saber que você tem a economia para guiar seus caminhos. Vai muito além do que a gente vê convencionalmente." Nesse cenário de crescente autonomia e busca por escolhas mais inteligentes, a chegada dos veículos elétricos e híbridos encontra um terreno fértil no público feminino. Mulheres que valorizam tecnologia, design, conectividade e, especialmente, sustentabilidade, veem nos carros eletrificados a união perfeita entre performance, eficiência e consciência ambiental.