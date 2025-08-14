Solenne (Divulgação Consciente)\nEm tempos de incertezas econômicas e mudanças aceleradas, o luxo deixou de ser apenas um símbolo de status para se tornar sinônimo de segurança e qualidade de vida. Cada vez mais, imóveis de alto padrão são vistos como ativos estratégicos, capazes de preservar e valorizar patrimônio enquanto oferecem experiências exclusivas. E os números confirmam essa tendência: no primeiro trimestre de 2025, as vendas no segmento de luxo e superluxo cresceram 34,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, com aumento de 10,2% no valor médio do metro quadrado, segundo levantamento da Autimob. Em Goiânia, a valorização chegou a 17%, muito acima da média nacional de 5,6%.\nEssa transformação no mercado vai além dos preços. Especialistas apontam que, hoje, um empreendimento de alto padrão precisa reunir tecnologia, sustentabilidade e personalização para atender a um comprador mais exigente e conectado. Recursos como automação residencial, reaproveitamento de água, energia renovável e isolamento térmico já não são diferenciais, mas requisitos. Ao mesmo tempo, a personalização de espaços e a curadoria de acabamentos e marcas parceiras ajudam a criar projetos únicos, que traduzem o chamado “luxo com propósito”.