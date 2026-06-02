Siron Franco reuniu mais de 100 obras produzidas entre as décadas de 60 e 80 junto às outras mais atuais na Mostra Expressões (Murillo Cortez)\nA maior exposição do artista Siron Franco ganhou um prazo extra para que o público possa conhecer as mais de 100 obras de sua emblemática carreira. Expressões fica aberta até o dia 30 de julho na Vila Cultural Cora Coralina, localizada no Setor Central, em Goiânia (GO). Composta por quadros poéticos e extremamente impactantes do artista goiano criados entre as décadas de 1960 e 1980, e outras mais atuais produzidas em 2025, a mostra transparece a visão artista diante de acontecimentos sociais em Goiás, no Brasil e no mundo. A exposição possui entrada gratuita e totalmente aberta ao público com visitação de segunda a domingo, das 9h às 17h.\nA mostra é organizada com obras que retratam marcos históricos como o período da ditadura militar e o acidente com o césio 137 num ambiente que traz referências à cápsula do material radiológico, como a cor prata do pó durante o dia e a luz azul refletida por ele à noite. Ao transformar a tragédia em matéria artística, Siron Franco cria uma poética marcada pela ideia de contaminação e permanência do trauma. Em vez de oferecer respostas ou fechamento, as obras mantêm viva a ferida da memória, recusando o esquecimento e convidando o público a encarar esse passado incômodo.