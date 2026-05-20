(Divulgação: Buriti Shopping)\nTem gente que para demonstrar que ama dançaria tango no teto, limparia os trilhos do metrô e até iria a pé do Rio a Salvador. Mas não são as coisas extraordinárias, como as descritas na música do Barão Vermelho, que constroem as relações: são os pequenos gestos em meio à rotina. Uma mensagem em um dia corrido, um café da manhã especial ou aquele “lembrei de você” acompanhado de um presente, afinal, o que é amar senão ser visto nos detalhes pelo outro? Não é à toa que 58% dos brasileiros valorizam presentes que criam memórias especiais, de acordo com o estudo inédito “Arquitetura do Afeto” realizado pela Consumoteca, que mapeou hábitos, percepções e vínculos que definem o ato de presentear.\nDesde as civilizações antigas, os presentes já eram parte da cultura em rituais religiosos, celebrações sazonais e ocasiões especiais. No Egito Antigo, eram uma forma de honrar os deuses; já na Grécia e em Roma, os presentes eram oferecidos em celebrações festivas e jogos como forma de gratidão. Atualmente, presentear carrega um simbolismo além do material; é um dos gestos que mais transmitem afeto para o outro. É pensando nisso que a campanha “Um presente de amor”, do Buriti Shopping, convida o público a transformar compras em experiências inesquecíveis.