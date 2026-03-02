Na ESPM Goiânia, estão disponíveis: Master em Comportamento e Ciências do Consumo e a Pós-Graduação em Marketing Estratégico, Branding e Mídias (Wesley Costa)\nA busca por qualificação continuada se intensificou entre os brasileiros nos últimos anos, e em 2025 esse movimento virou tendência consolidada. Segundo levantamento da Conquer Business School, as pesquisas por cursos de pós-graduação cresceram 22% nos últimos 12 meses, registrando mais de 33 milhões de buscas em plataformas como o Google. Esse aumento reflete não apenas um interesse pontual, mas um comportamento estratégico de profissionais atentos às exigências do mercado de trabalho.\nEspecialmente a modalidade lato sensu, centrada no aprimoramento prático e aplicável ao cotidiano profissional, teve destaque, com termos como “especialização” crescendo 233% nas pesquisas. Parte dessas buscas também está relacionada à flexibilidade: cerca de 15% dos termos buscados estão associados ao ensino a distância (EAD), apontando para a necessidade de conciliar estudo com rotina profissional já em andamento.