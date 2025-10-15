(Divulgação Belcar Volks)\nA cada nova edição, eventos que unem emoção e experiência têm conquistado o público com uma força que vai além do entretenimento. São vivências que despertam sensações, aproximam marcas e transformam o simples ato de estar presente em algo memorável. E é justamente essa proposta que move o Volks Festival Goiânia, uma celebração para quem respira adrenalina, velocidade e o espírito da Volkswagen.\nNos dias 18 e 19 de outubro, o estacionamento do Flamboyant Shopping se transforma em um grande palco automotivo. Durante os dois dias, o público poderá viver uma experiência intensa, com test drives, tirolesa, rapel, 1 km de arrancada, além de diversas atrações pensadas para toda a família.\nEntre os destaques do evento está a participação da Belcar, representante oficial da Volkswagen em Goiânia. A concessionária levará para o festival o que há de mais desejado na linha VW, em um espaço criado para conectar o público ao universo da marca de forma leve, divertida e interativa.