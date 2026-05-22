Foram avaliadas 12 cooperativas e apenas duas atingiram o nível “Alto” na avaliação. (Divulgação: Unimed Goiânia)\nA Unimed Goiânia é destaque na área de marketing ao atingir o nível mais alto durante avaliação realizada pela Federação Centro Brasileira. Foram analisadas 12 cooperativas em todo o Brasil, mas apenas duas instituições conseguiram alcançar a classificação “Alto” em todos os requisitos avaliados.\nAlém disso, a partir do resultado da avaliação, a Federação Centro Brasileira convidou a cooperativa goiana a assumir uma posição de protagonismo no Núcleo de Comunicação e Marketing. Agora a Unimed Goiânia também será uma das responsáveis pela construção de iniciativas regionais com o intuito de consolidar a marca como um todo.\nA cooperativa irá participar da criação da primeira Campanha Regional Unificada de fortalecimento de marca, que deve impactar a comunicação de todas as Unimeds espalhadas pelo Brasil. A Unimed Goiânia também foi convidada a indicar um agente de comunicação local que ficará responsável por realizar um intercâmbio de boas práticas com as demais cooperativas.