UNIFAN foi pioneira em Goiás ao implantar a metodologia ativa PBL, que coloca o aluno como protagonista do seu aprendizado (Adobe Stock)\nNão é segredo que medicina é, há décadas, um dos cursos mais concorridos do Brasil. E, mesmo com o crescimento da área de tecnologia e a abertura de quase 50 mil vagas por ano, a disputa por uma vaga continua intensa, e o sonho, cada vez mais desafiador. Dados de 2025 da Demografia Médica no Brasil apontam que já são 448 escolas médicas autorizadas no país, ofertando cerca de 48.491 vagas anuais, a maioria em instituições privadas. Essa expansão reflete políticas de incentivo e a necessidade de mais profissionais de saúde, mas também exige que os candidatos se preparem para uma seleção bastante rigorosa.\nEntre 2014 e 2023, a concorrência por vaga em medicina registrou queda significativa: de cerca de 46,5 candidatos por vaga em 2014 para 18,81 em 2023, segundo o estudo Demografia Médica. Ainda assim, para muitos vestibulandos, o curso representa o ápice das expectativas, em razão do prestígio da profissão, das possibilidades de atuação e da relevância social, sobretudo em regiões com carência de médicos.