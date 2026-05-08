(Hegon Corrêa)\nEm um mundo cada vez mais acelerado e marcado pelo excesso de estímulos, a casa se faz refúgio. É justamente essa reflexão que conduz a CASACOR Goiás 2026, que neste ano aposta no tema “Mente e Coração” para provocar um novo olhar sobre o morar contemporâneo. O POPULAR esteve presente na 29ª edição da mostra, que acontece ao longo de 54 dias, de 30 de abril a 21 de junho, com arquitetura, design, paisagismo e gastronomia se entrelaçando para criar uma vivência imersiva.\nSão 43 ambientes assinados por 60 profissionais. Em uma área de 3.300 metros quadrados, localizada no coração do Setor Marista, os visitantes podem conhecer tendências e, para além disso, ter uma experiência sensorial e afetiva, que equilibra razão e emoção, tecnologia e acolhimento, inovação e memória. Segundo Eliane Martins, uma das franqueadas da CASACOR Goiás, o tema reflete uma mudança no comportamento das pessoas diante da própria casa, especialmente após os impactos da pandemia.