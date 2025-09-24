(Wesley Costa)\nJá reparou como as prateleiras de supermercado e as gôndolas de atacarejo passaram a dar destaque às misturas prontas para bolos e tortas? O segmento mais amplo, que engloba biscoitos, massas alimentícias, pães e bolos industrializados, faturou mais de R$ 70 bilhões em 2024 e registrou crescimento de 4% no volume, segundo levantamento da NielsenIQ compilado pela Abimapi. Dentro dessa conta, os bolos industrializados alcançaram R$ 2,64 bilhões em faturamento, alta de 7,7%.\nAlém do impulso econômico, fabricantes e relatórios setoriais destacam razões práticas para a popularidade: as misturas oferecem rapidez e padronização no resultado, reduzem desperdício e facilitam a escala, tanto para quem faz um bolo para a família quanto para pequenas confeitarias que precisam manter consistência, e ainda permitem customização (frutas, recheios, texturas) que agrada consumidores que buscam praticidade sem abrir mão da criatividade.