(Divulgação: GWM Navesa)\nEm um ambiente cada vez mais orientado por eficiência, tecnologia e escala, o agronegócio brasileiro tem ampliado suas demandas para além da produção. A necessidade de mobilidade em áreas extensas, muitas vezes com infraestrutura limitada, tem impulsionado uma transformação silenciosa: veículos deixaram de ser apenas apoio logístico e passaram a ocupar um papel estratégico na operação no campo.\nEsse movimento ganha visibilidade em eventos como a Tecnoshow, realizada entre os dias 6 e 10 de abril, em Rio Verde, município a 232 quilômetros de Goiânia. Ao longo dos anos, a feira se consolidou como uma das principais vitrines de inovação do setor no país. Tradicionalmente voltada à exposição de máquinas agrícolas e soluções para lavoura, o evento passa a incorporar, de forma cada vez mais consistente, a presença de montadoras interessadas em dialogar com o produtor rural.