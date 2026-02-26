(Divulgação: ESPM)\nA linearidade das carreiras é algo que ficou para trás? Essa pergunta torna-se fácil de ser respondida quando 42% dos profissionais brasileiros afirmam ter a intenção de mudar de área de atuação. É o que aponta uma pesquisa desenvolvida pela Catho, plataforma de recrutamento e seleção. Se antes os profissionais mantinham-se estáveis em uma única trajetória (que poderia nem ser exatamente a desejada), hoje as mentes estão mais abertas a novas vivências. Segundo o estudo, o desejo de migrar de área faz parte dos planos, principalmente, de jovens entre 26 e 35 anos.\nAs motivações são variadas, mas a qualidade de vida é o fator principal, apontado por 42,7% dos entrevistados. Entre outras razões, estão a busca por melhores salários, a insatisfação pessoal e a vontade de ascensão profissional. Independentemente do que motiva o profissional, a transição exige planejamento e atenção às oportunidades para a necessária "virada de chave".