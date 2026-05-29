(Divulgação / Portal Shopping)\nDe quatro em quatro anos, a rotina muda. As conversas no trabalho ganham novos assuntos, os grupos de família voltam a discutir escalações e até quem diz não acompanhar futebol acaba sabendo o horário dos jogos. No Brasil, a maior competição de futebol do mundo nunca acontece apenas dentro do estádio. Ela invade ruas, shoppings, bares, mesas de almoço e cria pequenos rituais coletivos que fazem parte da memória afetiva dos brasileiros. E embora a seleção brasileira esteja há alguns anos sem levantar a taça, o entusiasmo continua vivo.\nTalvez porque o futebol, por aqui, seja menos sobre resultados e mais sobre experiência. Sobre reunir pessoas, criar lembranças e encontrar motivos para celebrar junto. Em Goiânia, o Portal Shopping entra nesse clima apostando em uma programação voltada justamente para quem quer viver o mundial além dos 90 minutos de jogo. Com transmissão das partidas, troca de figurinhas, oficinas temáticas e experiências interativas, o shopping se transforma em um ponto de encontro para famílias, amigos e apaixonados por futebol.