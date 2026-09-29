(Foto: Cristiano Borges)\nA N&L Indústria, empresa pertencente ao Grupo José Alves, anunciou uma parceria comercial para a distribuição no mercado nacional da marca norte-americana de esponjas Scrub Daddy. A novidade foi apresentada durante a 23ª Convenção e Feira de Negócios para Supermercados (SuperAgos 2026), realizada entre os dias 22 e 24 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia. Com a previsão de chegar às gôndolas do varejo a partir de janeiro, a linha é considerada a terceira maior fabricante mundial de esponjas.\nO movimento busca atender à demanda crescente do consumidor brasileiro por soluções de limpeza com maior valor agregado e apelo funcional. De acordo com o superintendente da N&L Indústria, Luciano Belluzzo, a participação na feira serviu como plataforma estratégica para reforçar a capacidade de execução de negócios da fabricante goiana e apresentar um amplo calendário de novidades. "Este ano, temos uma série de lançamentos, a começar por toda a linha da Scrub Daddy, prevista para janeiro. Trata-se da terceira maior marca mundial de esponjas, com amplo portfólio e inovações voltadas a quem está no dia a dia da cozinha brasileira", destacou Belluzzo durante o evento.