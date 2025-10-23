(Divulgação / Casa Thomas Jefferson)\nEm 24 de outubro, Goiânia completa 92 anos. Uma cidade que nasceu moderna, cresceu com propósito e segue em movimento, acolhedora e sempre de olhos voltados para o amanhã. Desde sua fundação, a capital goiana se destaca pela força da educação, pela cultura que conecta gerações e pelo espírito empreendedor de quem acredita em novos começos.\nNesse cenário de constante evolução, a Casa Thomas Jefferson, referência nacional em ensino de inglês e formação cultural há mais de seis décadas, celebra também o fortalecimento de sua presença em Goiânia. Com um legado que já transformou a vida de mais de meio milhão de estudantes em todo o País, a Thomas reafirma seu compromisso com o futuro da cidade por meio de um trabalho que une excelência acadêmica, inovação pedagógica e valorização da cultura.