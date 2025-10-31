(Nelson Pacheco)\nAntes mesmo das luzes acenderem e das canções anunciarem a chegada do bom velhinho, o espírito natalino já brilha em cada gesto de solidariedade. No Flamboyant Shopping, a magia do Natal começa de um jeito especial: doando brinquedos novos, o público pode garantir ingressos para viver de perto um dos momentos mais emocionantes do ano, a Chegada do Papai Noel, no dia 6 de novembro.\nMais do que um convite à festa, a campanha transforma a alegria de presentear em esperança. Cada brinquedo doado é um sorriso a mais para crianças atendidas por entidades filantrópicas cadastradas pelo Flamboyant Instituto, e um passo mais perto de um Natal cheio de significados.\nComo participar\nO processo é simples, e cheio de propósito. Basta levar os brinquedos novos até o estande de trocas, localizado na Portaria 2, com acesso ao Polo Gastronômico. Lá, a cada um brinquedo novo, o participante recebe um ingresso para a pista, e com dois brinquedos novos, garante um ingresso para a arquibancada. As trocas estão limitadas a quatro ingressos por CPF e acontecem até o dia 6 de novembro, ou enquanto houver disponibilidade.