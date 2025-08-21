(AdobeStock)\nCom um trabalho que cabe na vida real, eles estão por toda parte: seja nas avenidas mais movimentadas da capital ou nas ruas mais tranquilas do interior do estado. Vestindo jaqueta, capacete e bolsa térmica nas costas, os entregadores do iFood já fazem parte do cotidiano urbano de Goiás. Muito além de levar comida ou produtos, esse grupo representa hoje uma nova forma de trabalhar com autonomia, flexibilidade e a chance real de transformar a própria história.\nE o movimento só cresce. Segundo o Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento), o número de entregadores aumentou 18% no Brasil em 2024. Esse é um reflexo também visível nas ruas de Goiás. O modelo de parceria dá autonomia para definir horários, começar e parar quando quiser, além de conciliar a rotina com outras atividades, seja um segundo emprego, os estudos ou momentos com a família.