(Fábio Lima)\nA indústria de produtos de limpeza segue em expansão e impulsiona o desenvolvimento econômico no Brasil. Acompanhando esse crescimento, o GRUPO JOSÉ ALVES inaugurou, na segunda-feira, 6, a nova fábrica de detergente em pó da N&L INDÚSTRIA, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Com investimento de R$ 150 milhões, a nova unidade integra a planta industrial em operação desde 2023 e amplia a capacidade produtiva da empresa para mais de 1,2 milhão de unidades por dia.\nO setor de higiene e limpeza movimenta mais de R$ 38 bilhões no mercado brasileiro, de acordo com o relatório de 2025 da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (Abipla). Impulsionado por esse desempenho nacional, Goiás tem se consolidado como um polo estratégico de desenvolvimento para o segmento.