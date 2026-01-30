(Divulgação / Padá Pães e Sabores)\nBots de resposta no WhatsApp, cardápios digitais e pedidos em tablets: faz tempo que o atendimento tem sido revolucionado com a automatização. Contudo, há uma grande diferença entre enviar um pedido direto para a cozinha e ser servido por um robô diretamente na mesa. Essa é uma tendência que chegou para ficar e tem agradado os consumidores, seja pela interface amigável desse novo “funcionário” ou pela sensação de estar mesmo no futuro tão profetizado nos filmes de ficção científica. A solução inovadora aparece em vídeos viralizados pelas redes sociais em diversos restaurantes pelo mundo. Países como China, Japão, Coreia do Sul, França, Estados Unidos e Brasil são alguns dos que já utilizam o funcionário robô.\nEm São Paulo, por exemplo, o robô já é conhecido. Foi lá que o empresário Frederico Costa, proprietário da Padá Pães e Sabores, experimentou essa nova forma de atendimento e decidiu trazê-la para Goiânia. Batizado de Fredy, o novo atendente da unidade Negrão de Lima começou a ser utilizado no último dia 20 de janeiro na padaria. Segundo Frederico, a implementação do garçom tecnológico faz parte de um plano de modernização da Padá e, ao contrário do que muitos devem imaginar, não pretende ser uma substituição ao atendimento humano, mas apenas delegar a tarefa repetitiva de transporte dos pedidos à mesa. A ideia é que a equipe de atendimento ganhe “mais tempo para interagir com os clientes, oferecer sugestões personalizadas e garantir que a experiência na loja seja acolhedora”, disse.