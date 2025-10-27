(Adobe Stock)\nA imagem tradicional do consultório odontológico, muitas vezes associada a longas esperas e desconforto, está sendo redesenhada pela tecnologia. Procedimentos que antes eram complexos e invasivos hoje podem ser realizados de forma mais rápida, precisa e surpreendentemente confortável. Um dos exemplos mais impactantes dessa evolução é o implante dentário sem corte, ou cirurgia guiada. Embora pareça bom demais para ser verdade, o Dr. Frederico Coelho, mestre e doutor em implantodontia e cofundador do CROOL Centro Odontológico, garante que a técnica não só é possível, como já é uma realidade acessível. “Graças ao avanço da tecnologia, conseguimos reabilitar sorrisos com mais precisão e segurança”, afirma.\nMas como funciona? O processo começa com uma tomografia computadorizada 3D, que cria um mapa detalhado da boca do paciente. “A gente faz uma avaliação com a tomografia e depois vai para um software de planejamento, onde escolhemos o tamanho e a posição exata do implante”, explica o Dr. Frederico. Feito isso, é solicitado ao laboratório uma guia cirúrgica, um dispositivo de acrílico feito sob medida que funciona como um gabarito preciso durante o procedimento. Com ela, o dentista não precisa mais fazer grandes incisões para visualizar a estrutura óssea. “Não é preciso abrir a gengiva para enxergar a posição. Por isso, que a gente consegue realizar o implante em pouquíssimos minutos e sem corte. Sem a necessidade de dar ponto no final”, detalha o especialista.