(Fábio Lima)\nTodos os dias, cerca de 1,2 milhão de pessoas passam pelos supermercados em Goiás. Entre corredores, carrinhos e prateleiras abastecidas, o que muita gente talvez não perceba é que, por trás da rotina de compras, existe um dos motores mais poderosos da economia goiana. Hoje, o setor supermercadista movimenta mais de R$ 50 bilhões por ano e representa cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, segundo dados do Ranking ABRAS 2026.\nMais do que um espaço de consumo, os supermercados se consolidaram como protagonistas no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e até na transformação dos hábitos da população. Em Goiás, o segmento também figura entre os maiores empregadores formais, com mais de 90 mil colaboradores atuando em supermercados, atacarejos, minimercados e diferentes formatos do varejo alimentar.