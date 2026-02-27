(Divulgação: Honcord)\nManter estoques seguros de plaquetas é um dos maiores desafios dos bancos de sangue. Diferentemente de outros componentes do sangue, as plaquetas têm validade média de apenas cinco dias. Isso significa que precisam ser repostas constantemente e qualquer queda no estoque pode impactar diretamente pacientes em tratamento oncológico, pessoas com leucemia, portadores de doenças hematológicas ou submetidos a cirurgias de alta complexidade.\nNo Brasil, apenas 1,6% da população doa sangue, segundo dados do Ministério da Saúde. A maioria conhece apenas a forma tradicional de doação, chamada Coleta de Sangue Total, em que o sangue é coletado integralmente e depois separado em hemocomponentes, como hemácias, plasma e plaquetas.\nMas existe uma modalidade mais específica e estratégica quando o objetivo é reforçar o estoque de plaquetas: a doação por aférese.