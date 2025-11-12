(Divulgação / GPE Incorporadora)\nAté pouco tempo atrás, o sonho de ter um apartamento espaçoso, com muitos cômodos e garagem ampla, era quase unanimidade. Mas o comportamento urbano mudou e, com ele, a ideia de conforto também. Em Goiânia, um número crescente de compradores tem trocado metros quadrados por minutos de vida, optando por imóveis mais compactos, funcionais e, acima de tudo, próximos de tudo. O tempo, antes gasto em deslocamentos, passou a ser o novo símbolo de luxo e qualidade de vida.\nNa capital goianiense, a lógica é clara. Bairros centrais como Setor Oeste, Marista e Bueno vivem uma valorização acentuada, impulsionada por quem busca ter o melhor da vida urbana a poucos passos de casa: praças, restaurantes, hospitais, escolas e comércio. O movimento acompanha uma mudança cultural: famílias menores e rotinas dinâmicas fazem com que os imóveis compactos ganhem protagonismo. O que antes era sinônimo de “apertado” hoje representa uma escolha consciente de viver com menos espaço interno, mas com mais liberdade externa.