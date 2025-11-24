(Divulgação / APEG)\nA Associação dos Procuradores do Estado de Goiás (APEG) celebra, neste mês dedicado à carreira, o impacto da advocacia pública na vida dos goianos. A atuação técnica e comprometida dos Procuradores do Estado, representados pela APEG, tem resultado em economia de bilhões de reais aos cofres públicos e na recuperação de valores que reforçam a capacidade do Estado de investir em políticas públicas, infraestrutura e serviços essenciais.\nEsses resultados refletem o trabalho diário de uma carreira essencial à Justiça e à administração pública. Os Procuradores do Estado asseguram a legalidade dos atos do governo, defendem o patrimônio público, recuperam créditos tributários e protegem o meio ambiente, garantindo que cada decisão contenha amparo técnico e jurídico. A APEG, como entidade representativa, acompanha e apoia permanentemente essas frentes de atuação, que fortalecem a credibilidade e a eficiência do Estado de Goiás.