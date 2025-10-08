(Fábio Lima)\nPesquisas em psicologia, neurociência e economia mostram que a maior parte do trabalho de decisão acontece de forma automática, e que anúncios, preço e sinais emocionais acionam circuitos cerebrais antes mesmo do “consciente” entrar na conversa. Quando você põe um produto no carrinho, frequentemente já há um roteiro cerebral que tornou aquela escolha mais fácil, e mais rápida, do que imagina.\nFoi justamente essa dinâmica do cérebro humano e dos bastidores da decisão de compra que inspirou o ESPM Day Experience, realizado na última sexta-feira, 3, no campus da ESPM em Goiânia. O encontro reuniu novos alunos da Pós-Graduação em Marketing Estratégico, Branding e Mídias, convidados e profissionais do mercado para uma conversa com Nathalia Yunes, coordenadora do novo Master em Comportamento e Ciências do Consumo, que chega à capital no fim deste mês.