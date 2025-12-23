(Divulgação GWM Navesa)\nOs brasileiros amam automóveis. Tanto que, se houvesse sobra no orçamento doméstico, 10% deles investiriam em um veículo, segundo o Radar Fenabrave de junho de 2025. Esse sonho de consumo está mais vivo do que nunca, e milhares de brasileiros já conseguiram alcançá-lo. Seja para trocar por um modelo mais moderno ou para adquirir um carro zero quilômetro, o país registrou, de janeiro a novembro, 4.632.129 novos emplacamentos, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).\nMas afinal, o que o consumidor procura em um automóvel? Preço, modernidade, conforto, economia? São muitos os fatores considerados na hora de adquirir um bem de consumo durável. Uma pesquisa apresentada pela Ipsos, empresa especializada em pesquisa de mercado e opinião pública, durante o Automotive Business Experience 2025 (ABX25), traçou o perfil do consumidor brasileiro. Jovens de 18 a 29 anos valorizam custo-benefício e tecnologia, mas se mostram abertos a alternativas que não envolvam a compra de carros. Já adultos entre 30 e 39 anos buscam status, tecnologia de ponta e veículos zero quilômetro, com preferência por modelos híbridos ou elétricos, aliados ao uso consciente e à sustentabilidade.