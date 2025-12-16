(Divulgação / OAB-GO)\nPela primeira vez em 15 anos, a anuidade para a advocacia goiana terá redução. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) aprovou um corte de 11,46% para 2026, o que fará o valor cair de R$ 1.128,24 para R$ 999.\nSegundo o presidente da instituição, Rafael Lara Martins, a redução foi possível após a análise do comportamento da arrecadação e da estrutura de custos operacionais nos últimos anos.\n“Beneficiar e defender os interesses da advocacia é nosso norte. Esse resultado histórico é fruto de uma política de gestão eficiente, em que se destacam a gestão de custos, a otimização na aplicação e alocação dos recursos provenientes da anuidade e o sucesso dos esforços para reduzir a inadimplência que desenvolvemos nos últimos anos”, afirmou.\nPor sua vez, o diretor-tesoureiro afirmou que o trabalho integrado da Ordem com a Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) é um dos pilares da sustentabilidade da gestão e da valorização da classe. “Nosso objetivo é beneficiar toda a advocacia com reduções reais, que garantam acessos”, disse David Soares.