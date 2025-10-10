(Fábio Lima)\nAs mãos tremiam, os olhos brilhavam e o sorriso era o mesmo em cada rosto: o da conquista. Nesta semana, 12 estudantes da rede pública estadual de Goiás receberam o passaporte que marca o início de uma jornada internacional transformadora. Selecionados entre quase mil inscritos no Desafio Aprendizes da Matemática, os jovens foram contemplados com um intercâmbio educacional em Londres, promovido pelo Programa Aprendiz do Futuro, uma iniciativa do Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDS), em parceria com a Demà Aprendiz, tecnologia social da Renapsi.\nMais do que um documento, o passaporte simboliza um sonho que começa a se concretizar: a oportunidade de cruzar fronteiras por meio da educação. “É a terceira edição do Intercâmbio Internacional do Goiás Social, que leva 12 jovens dessa vez para Londres para fazer esse caminho da ciência. É uma experiência fantástica que vai ficar para toda a vida de cada um desses jovens. Visitas como a Universidade de Oxford vão ficar marcadas na mente deles, que voltarão com uma bagagem incrível”, destaca Ricardo Costa, superintendente da SEDS.