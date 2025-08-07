(Divulgação Pyrenéus Residence)\nEntre ruas de pedra, casarões coloniais e o som de cachoeiras, Pirenópolis reafirma seu lugar como um dos destinos mais encantadores do Centro-Oeste. Em 2023, a cidade recebeu mais de 750 mil visitantes, segundo o Observatório do Turismo de Goiás, um crescimento médio anual de cerca de 10% no fluxo turístico nos últimos cinco anos. Com essa movimentação crescente, o turismo já representa mais de 60% da arrecadação do ISS municipal, tornando-se o principal motor da economia local.\nE é neste cenário de expansão que Pirenópolis passa a contar com um novo reforço em sua rede hoteleira: o Pyrenéus Residence, recém-inaugurado empreendimento da GAV Resorts, empresa referência nacional em hotelaria e multipropriedade de alto padrão. É o primeiro resort da empresa na região Centro-Oeste.