(Britto)\nA evolução tecnológica das últimas décadas trouxe para atual contexto mercadológico um desafio em compreender o consumidor contemporâneo. Um dos fatores é o aumento dos ecommerces e novas plataformas sociais e de vendas. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, 119,2 milhões de pessoas residentes nas capitais do país fizeram pelo menos uma compra pela internet em 2025. Para se destacar nesse ambiente cada vez mais competitivo, é necessário entender como os consumidores se comportam.\nÉ nesse momento que entra o estudo do comportamento do consumidor: uma avaliação de fatores sociais, tecnológicos, culturais, psicológicos e econômicos que molda as ações e decisões tomadas durante a jornada de compra, desde o momento em que se identifica uma necessidade até a avaliação de satisfação após a compra. Para as empresas, conhecer essas etapas significa compreender a real motivação dos clientes, as barreiras que eles encontram no processo e como superá-las. Entretanto, para mapear os hábitos do público, é necessário se preparar para criar estratégias eficazes inovação.