(Fábio Lima)\nO Natal continua ocupando um lugar singular no imaginário brasileiro. Mesmo em um país diverso, acelerado e cheio de transformações sociais, a data se mantém como um ponto de pausa emocional, onde memórias, vínculos familiares e expectativas de futuro se encontram. Um estudo realizado pelo Coletivo Tsuru entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 revela que 89% dos brasileiros relatam sentimentos predominantemente positivos no período, enquanto 78% consideram o Natal importante para suas vidas. Esses números ajudam a explicar por que, ano após ano, a temporada permanece como uma das mais fortes expressões culturais do país.\nO levantamento identificou três elementos centrais que sustentam o afeto nacional pela data: família, valores e magia. Um tripé simbólico que atravessa gerações e que transforma dezembro em um momento de conexão entre as pessoas. Para muitos brasileiros, o Natal funciona como um respiro no caos cotidiano, um espaço onde o tempo desacelera e é possível se conectar às memórias do passado e ao mesmo tempo renovar-se para o futuro.