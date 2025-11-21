(Divulgação GWM Navesa)\nEles já são responsáveis por mais da metade dos emplacamentos feitos no Brasil, um segmento que nasceu da ideia de oferecer a versatilidade de um veículo utilitário, mas com conforto e dirigibilidade de um carro de passeio: os SUVs. De acordo com dados da Fenabrave, 72.328 novos utilitários esportivos ganharam as ruas em outubro de 2025, representando 55% das aquisições do período. Mas por que os brasileiros abraçaram tanto essa categoria?\nSegundo especialistas, há vários fatores que podem responder a essa pergunta. Para muitos, adquirir um carro é a realização de um sonho que vai além de atender necessidades práticas: envolve um apelo emocional que os SUVs conseguem suprir. Eles entregam sensação de potência, imponência e segurança, características que conversam diretamente com o desejo de pertencimento e realização.