(Adobe Stock)\nQual a diferença entre a procuração com autorização para realizar negócio consigo mesmo (artigo 117 do Código Civil) e a procuração em causa própria?\nA procuração com autorização prevista no artigo 117 do Código Civil é uma procuração comum que contém uma permissão para o procurador realizar o negócio consigo mesmo. Essa autorização, por si só, não transforma a procuração em causa própria.\nJá a procuração em causa própria é um instrumento específico, com características próprias, como a irrevogabilidade e a não extinção pelo falecimento do outorgante (quem passou a procuração). Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ela não é, por si só, um título hábil para transferir a propriedade do bem, sendo necessário um instrumento próprio para efetivar a transferência.\nRecebi uma procuração que autoriza a transferência do bem para o próprio procurador, com base no artigo 117 do Código Civil. Isso significa que é uma procuração em causa própria?