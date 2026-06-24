(Divulgação: APALEGO)\nSomente em 2025, as emendas impositivas estaduais já destinaram mais de R$ 567 milhões em investimentos e benefícios diretos para a população goiana. Trata-se de recursos que chegam às cidades para fortalecer áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento regional.\nNinguém conhece melhor as necessidades da população do que os deputados estaduais, representantes eleitos que percorrem os 246 municípios goianos, dialogam diariamente com lideranças locais e acompanham de perto as demandas reais da sociedade.\nMerece especial destaque, nesse cenário, a atuação institucional da Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO), que tem desempenhado papel técnico e estratégico na defesa da constitucionalidade, da legitimidade e da efetividade das emendas impositivas.