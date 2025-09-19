Marcelo Carneiro, fundador da BOMLIXO(André Costa)\nCada vez mais, o consumidor vai ao supermercado não apenas para encher o carrinho, mas para escolher opções que façam bem ao meio ambiente: embalagens recicláveis, produtos biodegradáveis, fragrâncias naturais. Essa nova demanda está forçando fabricantes e redes varejistas a inovar. Nos corredores e gôndolas, as novidades vão de sacos para lixo que aceleram o processo de decomposição, a partir de aditivos biodegradáveis, até embalagens recicláveis e versões perfumadas com aromas cativantes.\nProdutos assim chamam a atenção de supermercadistas e empreendedores, que veem no consumo sustentável uma oportunidade de crescimento. Segundo pesquisa do Datafolha, 68% dos brasileiros já declaram preferência por itens com embalagens recicláveis. Outro levantamento, feito pelo Mercado Livre, mostrou que a compra de produtos com impacto ambiental positivo cresceu 40% no país entre 2022 e 2023, superando a média latino-americana.