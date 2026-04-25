(Divulgação: UNIFAN)\nOs constantes avanços da tecnologia têm transformado o cotidiano, seja em casa, com novas formas de comunicação, conectividade e consumo on-line, seja no trabalho, com serviços de nuvem, automação e inteligência artificial. Já no mercado, a área de tecnologia é uma das mais abundantes em novas profissões, e a busca por profissionais qualificados para ocupar esses cargos faz dela uma das mais promissoras. Atualmente, o macrossetor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) representa 6,5% do PIB nacional, segundo dados do último Relatório Setorial publicado pela Brasscom (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação), em 2024.\nPara quem deseja transicionar de carreira ou está iniciando uma graduação, o ramo de tecnologia chama atenção pelas oportunidades com maior flexibilidade, possibilidade de home office em vagas nacionais e internacionais e, principalmente, remunerações mais atrativas. De acordo com o Monitor de Empregos e Salários de abril de 2026, divulgado pela Brasscom, a média salarial dos profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação é o dobro da média brasileira. Além disso, o setor emprega atualmente mais de 2 milhões de pessoas.