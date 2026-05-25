(Guilherme Alves)\nEmbora a presença feminina no campo sempre tenha existido, hoje o papel atribuído às mulheres já não é o mesmo. Ao longo dos anos, elas têm conquistado cada vez mais espaço no agronegócio, inclusive em posições estratégicas e de liderança em um mercado historicamente majoritariamente masculino. De acordo com dados do Boletim Mercado de Trabalho do Agronegócio Brasileiro, referente ao terceiro trimestre de 2025 e realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), 10,8 milhões da população ocupada no agronegócio são mulheres. Em Goiás, o cenário não é diferente. A presença feminina no agronegócio está em constante crescimento, com produtoras rurais à frente de mais de 22 mil estabelecimentos agropecuários, segundo dados do último Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).