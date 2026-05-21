Mais de 10 milhões de mulheres são donas do próprio negócio no Brasil, de acordo com levantamento do Sebrae. Apesar do avanço feminino no empreendedorismo, ainda há inúmeros desafios a serem superados. Um exemplo concreto desses obstáculos é o fato de as empreendedoras dedicarem, em média, 17% menos horas aos próprios negócios do que os homens, não por escolha, mas pela necessidade de conciliar uma jornada que inclui trabalho, estudos, tarefas domésticas e os cuidados com os filhos. Em um ambiente considerado competitivo e estressante, crescer profissionalmente exige mais oportunidades e, principalmente, o reconhecimento das mulheres como protagonistas das próprias histórias.\nÉ nesse cenário que o Sebrae Goiás e o jornal O Popular realizam, no Passeio das Águas Shopping, o Delas – Mulher de Negócios 2026. O evento reúne especialistas e trajetórias inspiradoras para discutir temas como longevidade, futuridade para mulheres 60+, saúde feminina (física, mental e sexual), poder da comunicação e ocupação de espaços de liderança. Questões relacionadas a sucesso, prosperidade e empoderamento feminino também ganharam destaque nas palestras da psicóloga e empresária Fernanda Aoki e da artista e empreendedora Luiza Possi.